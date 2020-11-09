РИАМО - 9 ноя. В Подмосковье завершается подготовка дорожных служб к зиме, предыдущей зимой количество жалоб на содержание дорог снизилось в три раза по сравнению с сезоном 2018-2019 годов, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
Он добавил, что слаженная работа «Мосавтодора» и муниципальных образований позволила снизить количество жалоб на содержание дорог зимой в три раза.
«Мы видим снижение в три раза количества жалоб на содержание дорог зимой. В зимний период 2018-2019 годов было более 21 тысячи жалоб, в зиму 2019-2020 годов - 6,3 тысячи жалоб. Это хороший результат, так и собираемся работать дальше», - добавил Гержик.
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