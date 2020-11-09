РИАМО - 9 ноя. В Подмосковье завершается подготовка дорожных служб к зиме, предыдущей зимой количество жалоб на содержание дорог снизилось в три раза по сравнению с сезоном 2018-2019 годов, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«На сегодняшний день техника готова на 98%. Это связано с тем, что на самом деле используем ту же самую технику, которая работает летом, ее просто переоборудуют другими механизмами под работу в зимний период. Заготовленного противогололедного материала нам хватит на работу до 1 марта», - сказал Гержик.

Он добавил, что слаженная работа «Мосавтодора» и муниципальных образований позволила снизить количество жалоб на содержание дорог зимой в три раза.

«Мы видим снижение в три раза количества жалоб на содержание дорог зимой. В зимний период 2018-2019 годов было более 21 тысячи жалоб, в зиму 2019-2020 годов - 6,3 тысячи жалоб. Это хороший результат, так и собираемся работать дальше», - добавил Гержик.