РИАМО - 9 ноя. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход благоустройства набережной в микрорайоне Павшинская пойма городского округа Красногорск, работы планируют завершить 1 декабря, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Обустройство набережной началось в 2018 году и проводится поэтапно. Здесь создали тихую, храмовую и береговую зоны, объединенные пешеходными и велосипедными маршрутами.

«Московская область - большая территория, мы строим очень много жилья, и каждый новый микрорайон нуждается в комфортной среде, благоустройстве. Такую программу мы реализуем уже на протяжении последних пяти лет», - сказал Воробьев.

Он добавил, что в этом году в регионе провели около 90 мероприятий по благоустройству парков, скверов и набережных.

«На это (благоустройство - ред.) были ресурсы, проекты и, самое главное, мнение жителей. Они всегда в постоянном контакте с нами. Сегодня мы общались с ними на набережной - такие изменения воспринимаются очень позитивно», - отметил Воробьев.

В настоящее время на набережной завершается обустройство береговой линии протяженностью 3,2 километра. Здесь уже уложили плитку, установили малые архитектурные формы, ограждения, пандусы, светильники, беговые дорожки, деревянный настил. Также смонтирована ливневая канализация, обустроены мостовые переходы, проведено озеленение.

«По поручению губернатора здесь ведутся работы по благоустройству, был большой запрос от жителей. До 1 декабря мы сделаем амфитеатр и тогда набережная будет полностью завершена. На будущий год у нас большие планы по благоустройству активной зоны. Это будет парковая территория с пешеходными и велодорожками, детскими площадками», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В 2018 году здесь благоустроили зону для тихого отдыха со скамейками, навесами и сценой. На следующем этапе преобразилась территория вокруг храма, где в 2020 году открыли памятник Георгию Победоносцу.

«Набережная очень нравится - красиво, уютно, благоустроено. Каждый день мы сюда ходим, катаемся на самокатах, беговелах, велосипедах, кормим уточек. Нам все очень нравится», - поделилась впечатлениями местная жительница Ольга Побережная.

Всего в Московской области на сегодняшний день проводится благоустройство 46 общественных территорий.