РИАМО - 9 ноя. Коммунальную снегоуборочную технику подготовили во всех муниципальных образованиях Подмосковья, всего в регионе 1,8 тысячи машин разной специфики, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«У нас есть регламент уборки территории. В каждом муниципальном образовании определено место складирования снега. <...> Во всех муниципальных образованиях техника готова», - сказал Хайкин.

Он отметил, что в регионе будет работать 1881 единица зимней техники, это снегоуборочные машины, погрузчики, самосвалы, комбинированные дорожные машины. На три месяца вперед закуплен противогололедный материал.

«Ну здорово, если прям вся (техника – ред.) готова. Хочу поблагодарить всех глав. Снег покажет», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Что касается дворников в Подмосковье, то в презентации министерства благоустройства Московской области указывается, что в 12 муниципалитетах уменьшилось количество дворников на 770 человек из-за ограничений по въезду иностранных граждан.

Не хватает порядка 16% специалистов. Наибольший дефицит наблюдается в Раменском округе, Фрязине, Котельниках, Ступине, Воскресенске.

«Прошу 12 муниципальных образований, где мы видим недостаток дворников, наращивать темпы работы и найти работников», - отметил Хайкин.