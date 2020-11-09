РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 ноя. Полицейские Подольска проводят проверку по факту появившегося в соцсетях видео с нападением на мужчину в микрорайоне Кузнечики, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

Ранее в соцсетях появилось видео с нападением на мужчину в микрорайоне Кузнечики. По словам председателя совета дома №11 по улице Генерала Смирнова, инцидент произошел во дворе его дома 6 ноября в 22:50. Двое неизвестных подкараулили мужчину, затем напали на него, а когда поняли, что двор оборудован камерами видеонаблюдения – убежали.

«По видео, размещенному в сети Интернет о якобы имеющихся фактах нападения подростков на граждан, проводится проверка. Заявлений и сообщений по данному факту в полицию не поступало», - сказал сотрудник.

По словам одного из жителей округа, неизвестные нападают в масках. Предположительно, нападавшими могут быть подростки.