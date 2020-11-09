РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 ноя. За минувшую неделю сотрудникам парков Люберец поступило 101 обращение от жителей, из них закрыли 45, сообщил заместитель руководителя парков культуры и отдыха горокруга Артем Лавров.

«С интернет-портала «Добродел» поступило 18 обращений. Закрыто 53 обращения. На территории парка «Наташинские пруды» проведены работы по ремонту лавочки, по уборке порубочных остатков, проведены ремонты по ремонту урн», - сказал Лавров.

По его словам, на территории Центрального парка культуры и отдыха провели работы по покраске лавочек, удалили рекламные объявления и закрасили надписи на заборном ограждении. Также восстановили плиточное покрытие на центральной площади.