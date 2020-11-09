РИАМО - 9 ноя. Реконструкцию самотечного канализационного коллектора проведут в подмосковном Воскресенске, завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«В Единой информационной системе в сфере закупок опубликована закупка на реконструкцию самотечного канализационного коллектора в Воскресенске», - сказала председатель комитета Елена Волкова.

Коллектор протянулся от жилого дома №28 на улице Маркина до канализационно-насосной станции на Центральной улице, дом 32А. Исполнителя работы определят в рамках электронного аукциона.

Реконструкцию коллектора проведут за счет средств областного и муниципального бюджетов в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».