РИАМО - 9 ноя. Подрядчик по уборке мусорных навалов в подмосковных лесах работает без выходных, за первую неделю удалось ликвидировать 60 свалок, сообщила в понедельник председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

В понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проводит совещание с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

«В конце октября заключен договор на вывоз мусора с ООО «ЭкоГрад», по которому свыше 90% обращений, поступивших в ЦУР, должны быть отработаны. Подрядчик работает без выходных», - сказала Казимир в ходе совещания.

Она отметила, что в течение недели было отработано более 60 обращений.

«Наибольшее количество навалов мусора в лесах в Красногорске, Раменском, Егорьевске и Солнечногорске. <...> Ни один навал мусора не остается без внимания», - заключила Казимир.

Ранее по поручению губернатора в Подмосковье начали устанавливать фотоловушки, которые позволяют вычислять нарушителей, незаконно сбрасывающих мусор. Камеры появились на дорогах и в лесах, где ранее фиксировались несанкционированные свалки.