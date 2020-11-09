РИАМО - 9 ноя. Около 300 табличек с призывом беречь лес и не выкидывать мусор установят в подмосковных лесах в 2021 году, сообщается в презентации комитета лесного хозяйства Московской области.

«Установлено 3 тысячи аншлагов в рамках противопожарных мероприятий. В 2021 году планируется установка 300 аншлагов на противомусорную тематику», - отметила председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Она подчеркнула, что также ведется большая агитационная работа в СМИ и на местах.

В этом году в Подмосковье более 400 мусорных навалов ликвидировали в дачных товариществах.