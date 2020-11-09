РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 ноя. Школы подмосковного Подольска заработали в штатном режиме после двухнедельных осенних каникул, за парты в понедельник сели более 45 тысяч учеников, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В 48 образовательных учреждениях городского округа Подольск завершились двухнедельные осенние каникулы. Более 45 тысяч учеников вернулись за школьные парты. С целью сохранения здоровья учащихся в период распространения коронавирусной инфекции в школах установлены дезинфицирующие средства и приборы для обеззараживания воздуха, также каждое утро для сотрудников и детей на входах в здания проводятся «утренние фильтры» с термометрией», - говорится в сообщении.

Школьники продолжают учиться в привычном, очном формате, при этом с понедельника дети по желанию родителей смогут обучаться без личного посещения учебного заведения.

«Родители учащихся могут сами решить, переводить ребенка на дистанционное обучение или нет. Далее родители в обязательном порядке ставят в известность школу через классного руководителя или направляют заявление по электронной почте с указанием причины и сроков. На дистанционном обучении ребенок продолжает осваивать образовательные программы, получать домашние задания через Школьный портал. Периодичность проверки заданий оговаривается с учителем. Данный процесс под контролем администрации школы», - отмечается в сообщении.

Дистанционный формат родители могут выбрать на любое время, после которого ребенок возвращается в класс и продолжает обучение в обычном режиме. На период дистанционного обучения школьники могут подключаться к образовательным онлайн-вебинарам и семинарам.