РИАМО - 9 ноя. В столичном метро началась отделка гранитом платформы станции «Зюзино», расположенной в районе пересечения улицы Каховки и Севастопольского проспекта, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Станция будет возведена с двумя подземными вестибюлями и войдет в состав Большой кольцевой линии. Протяженность южного участка линии от станции метро «Проспект Вернадского» до станции «Каховская» составит 7 километров. Именно на нем и разместится «Зюзино», а вместе с ней и две другие станции – «Воронцовская», «Улица Новаторов».

«Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что в районе Зюзино развернута огромная программа реновации, большинство жителей переедут из хрущевок в новые дома. В центре района появится станция метро «Зюзино», которая улучшит транспортную доступность», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Станция «Проспект Вернадского» Большой кольцевой линии представляет собой пересадочный узел с одноименной станцией, располагающейся на Сокольнической линии, а добравшись до станции «Воронцовская» можно будет перейти на станцию «Калужская» «оранжевой» ветки. Еще одной пересадочной станцией станет «Улица Новаторов», благодаря которой пассажиры Большого кольца пересядут на поезд на одноименной станции Коммунарской линии.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что развитие метро является одним из приоритетных направлений работы.

«На заседании правительства Москвы утверждена Адресная инвестиционная программа на период 2021-2023 годов, в которой заложено строительство 58,1 километра линий и 25 станций метро. Участки Большой кольцевой линии являются наиболее важными объектами, запланированными к вводу в ближайшие три года. БКЛ возводится опережающими темпами, полностью «замкнуть» кольцо планируем уже к 2023 году», – отметил Бочкарев.