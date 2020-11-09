РИАМО - 9 ноя. Еще порядка 70 металлических шлагбаумов установят в местах, куда незаконно вывозят мусор в Подмосковье, заявила председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

«Там, где мы выявляем заезды машин с мусором, устанавливаются шлагбаумы, роют рвы и устанавливают бетонные блоки. <...> Продолжаются работы по установке 70 металлических шлагбаумов», - сказала Казимир.

Она отметила, что уже установлены 979 деревянных и 89 металлических шлагбаумов.

В этом году более 400 мусорных навалов ликвидировали в дачных товариществах Подмосковья.