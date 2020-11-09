РИАМО - 9 ноя. Более 130 участков лесных территорий очистили от мусора в Подмосковье с начала этого года, всего было вывезено свыше 20 тысяч кубометров отходов, сообщила в понедельник председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

В понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проводит совещание с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

«В 2020 году убрано свыше 21 тысячи кубов мусора (на землях лесного фонда - ред.), очищено свыше 135 участков», - сказала Казимир в ходе совещания.

Она отметила, что с 2018 года было убрано около 90 тысяч кубометров мусора с более чем 900 участков на территории лесов.

Казимир также сообщила, что в этом году в дачных товариществах Подмосковья ликвидировали более 400 навалов мусора.

Ранее по поручению губернатора в Подмосковье начали устанавливать фотоловушки, которые позволяют вычислять нарушителей, незаконно сбрасывающих мусор. Камеры появились на дорогах и в лесах, где ранее фиксировались несанкционированные свалки.