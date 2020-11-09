РИАМО - 9 ноя. В Гольянове готовят к вводу в эксплуатацию образовательный центр с детским садом на 175 мест и школой на 400 мест, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Возведение объекта находится на завершающей стадии, рабочие продолжают заниматься отделкой помещений, а также устройством внутренних сетей. На объекте частично выполнены работы по благоустройству. Завершение строительства центра запланировано на текущий год. Проверкой проектной документации и выполнения противопожарных работ займутся специалисты Центра экспертиз.

«По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина уделяется особое внимание качеству работ на жилых и социальных объектах. По результатам проверок Центр экспертиз передаст официальные заключения по проведенным исследованиям в Мосгосстройнадзор. В ходе проверок в обязательном порядке проверяется соблюдение строителями требований по профилактике распространения коронавирусной инфекции», – сказал председатель надзорного ведомства Олег Антосенко.

Образовательный центр разместится на Амурской улице, владение 3, в Гольянове. Он станет частью жилого комплекса «Level Амурская» и будет возведен за счет инвестора.

Всего на текущей неделе ведомство совместно с Центром экспертиз проверят 47 объектов строительства, а также выполнят 308 исследований, 85 из которых будут проведены на объектах реновации. Так, среди строений, которые подлежат проверке: жилые дома по программе реновации в районах Хорошево-Мневники, Метрогородок, Обручевский, Зюзино, Фили-Давыдково, Перово, Митино и Кузьминки, торгово-развлекательный центр на улице Авиаконструктора Миля, владение 5/1, и другие.

«Плановые проверки пройдут на западном участке Большой кольцевой линии метро от станции «Хорошевская» до станции «Можайская», восточном участке БКЛ «Каширская» – «Карачарово», южном участке «Каховская» – «Проспект Вернадского», Коммунарской линии метро, а также объектах улично-дорожной сети», – добавляется в сообщении.