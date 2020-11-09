РИАМО - 9 ноя. Более 400 мусорных навалов ликвидировали в дачных товариществах в Подмосковье в этом году, заявила председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

В 2020 году проведено порядка 17 тысяч рейдов, составлено 625 протоколов об административных правонарушениях, привлечено 530 правонарушителей, назначены штрафы на 14,7 миллиона рублей.

«У нас 466 свалок были ликвидированы в СНТ. Лица, которые были привлечены (к административной ответственности - ред.), повторно данные нарушения не совершали», - сказала Казимир.

Она отметила, что зачастую жители оставляют мусор после пикников.