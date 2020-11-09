РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 ноя. Советскому хоккеисту, участнику суперсерии СССР – Канада 1972 года, олимпийскому чемпиону, почетному гражданину Балашихи Юрию Ляпкину присвоили звание «Заслуженный работник физической культуры РФ», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Именем выдающегося спортсмена в городском округе названы Ледовый дворец «Арена «Балашиха» и школа олимпийского резерва.

«Заслуженному мастеру спорта СССР и почетному гражданину Балашихи Юрию Ляпкину присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». Юрий Ляпкин родился и вырос в Балашихе. Олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею, участник легендарной суперсерии 1972 года СССР-Канада», - говорится в сообщении.