РИАМО - 9 ноя. В 2020 году в Подмосковье на цифровом контроле в рамках реализации Целевой модели контрольно-надзорной деятельности находятся 5 миллионов объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Сегодня в Московской области ведется 46 видов контроля – это экологический надзор, земельный контроль, контроль объектов культурного наследия, жилищный надзор и многое другое. Для того чтобы сделать эти процессы прозрачными и снизить административную нагрузку на бизнес, мы переводим контрольно-надзорную деятельность в цифровой вид», - сказал министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

С помощью цифровых сервисов, например, контролируется ликвидация более чем 700 несанкционированных свалок, отслеживается выполнение стандартов Covid-безопасности на 6 тысячах подмосковных строек и так далее.

Для цифрового контроля в Московской области было разработано мобильное приложение «Проверки Подмосковья». Оно позволяет в автоматическом режиме формировать задания для проведения инспекторами проверок по чек-листам, проводить фотофиксацию контролируемых объектов в формате до/после и так далее.

В мобильном приложении сегодня работают более 1,2 тысячи инспекторов, которые ведут цифровой контроль во всех муниципалитетах Подмосковья.

По итогам 2019 года Московская область вошла в число регионов-лидеров и заняла первое место в рейтинге внедрения в субъектах России целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах РФ». Рейтинг ежегодно делают Минэкономразвития России и Агентство стратегических инициатив.