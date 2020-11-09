РИАМО - 9 ноя. Власти Подмосковья готовят изменения в законодательство по вывозу строительного мусора, в рамках которого заказчика обязуют заключать соответствующий договор, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Вопрос вывоза строительного мусора до сих пор до конца не урегулирован. В регионе подготовили комплекс предложений, который предполагает разрешительную процедуру по коммерческим стройкам. В рамках этой процедуры будет фиксироваться объем вывозимого мусора. Отдельно нужно будет проработать вопрос с индивидуальным жилищным строительством.

«Нам нужно завершить работу по принятию всех нормативных актов по строительному мусору. Там есть и федеральные акты», - сказал Воробьев.

Он отметил, что отходы должны утилизироваться в обязательном порядке. В том числе при индивидуальном жилищном строительстве.

Кроме того, в середине декабря региональные операторы по работе с мусором должны будут представить правительству региона доклад о проблемных местах в работе, заключил Воробьев.