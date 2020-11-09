РИАМО - 9 ноя. За неделю в Московской области среднесуточная выявляемость новых случаев коронавирусной инфекции выросла на 19%, с начала пандемии количество выявленных случаев достигло 92 тысяч, сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

«За неделю прирост заболевших составил 5%. Среднесуточное выявление Covid-положительных пациентов выросло на 19% за неделю, количество лечащихся на дому составляет 16,5 тысяч человек. Около тысячи человек госпитализируется ежедневно», - сказала Стригункова.

Она добавила, что количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в Подмосковье достигло 92 тысяч.

За минувшие сутки в Подмосковье выявили 660 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе выявили 92 184 случая инфекции. Умерли 1 714 человек с коронавирусом. Выздоровели от инфекции 68 427 человек.

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Текстовая трансляция

9 НОЯБРЯ

- Среднесуточная выявляемость случаев Covid‑19 в Подмосковье выросла на 19% за неделю. Ежедневно госпитализируют около 1 тысячи человек с коронавирусом.

- Жители Подмосковья узнают результаты теста на коронавирус по СМС. Сервис заработает 10 ноября.

- Воробьев объяснил необходимость блокировки соцкарт пожилых жителей.

Мы приняли ряд ограничений, связанных с ковидом. Отменили все массовые, культурные и увеселительные мероприятия. Но жизнь заставляет сделать следующий шаг, очень важный для сохранения жизни - заблокировать социальные карты жителям в возрасте 65+ и тем жителям, которые имеют хронические заболевания

- Более 700 врачей от Минобороны РФ работают в стационарах Подмосковья. В регионе идет системная работа по поиску медиков для работы в стационарах.

- Колледжи Подмосковья переведут на дистанционное обучение с 16 ноября. Всего в Московской области работают 49 коллежей.

- МФЦ и ЗАГСы Подмосковья заработали по предварительной записи. Это связано с высокой заболеваемостью среди сотрудников организаций.

- Медучреждения Подмосковья продолжают оказывать плановую помощь пациентам. Работа ведется на максимуме возможностей.

- В Подмосковье могут заблокировать соцкарты жителям старше 65 лет. Решение о дополнительных ограничениях для людей старшего поколения будет принято в среду.

- За сутки в России зарегистрировали 21 798 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 660 больных. В Москве - 6 897.

- Эксперты перечислили ошибки при тестировании на коронавирус. Важна стерильность как зондов, которыми берется мазок, так и пробирок.

- Дефицит витамина D является одной из причин тяжелой формы коронавируса, так как он играет большую роль для иммунитета человека.

- Проценко: В больнице в Коммунарке лечатся 1 тыс коронавирусных больных.

Сегодня впервые после открытия резервного госпиталя четырехзначная цифра состоящих больных. На лечении 1 тысяча пациентов.

- В столице за последние сутки скончались 72 пациента с коронавирусной инфекцией, за все время пандемии умерли 7 361 человек.