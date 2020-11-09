РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 ноя. В парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец работы по установке амфитеатра завершатся 10 ноября, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу в понедельник руководитель управления благоустройства администрации округа Алексей Орлов.

«За минувшую неделю управляющими подрядными организациями проводились работы по содержанию дворовых и городских территорий. Всего было привлечено 97 единиц спецтехники и 998 человек», – сказал Орлов.

По его словам, также провели работы по опиловке 16 деревьев. Продолжаются работы по вывозу листвы, также продолжаются работы по компенсационной высадке деревьев, высажено 34 липы.

«Ведутся работы по благоустройству центральной площади с устройством амфитеатра в парке «Наташинские пруды». Срок завершения работ – 10 ноября», – заключил Орлов.