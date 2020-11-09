РИАМО - 9 ноя. С 10 ноября в Подмосковье заработает сервис рассылки СМС-сообщений с результатами тестов на коронавирусную инфекцию, сообщила в понедельник министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев проводит совещание с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

«При введении в информационную систему информации о заборе мазка, если корректно введен номер телефона, то данному пациенту при появлении результатов в системе будет автоматически оправляться СМС о том, что результат положительный или отрицательный», - сказала Стригункова в ходе совещания.

Всего с начала пандемии в Московской области выявили 92 184 случая инфицирования коронавирусом, в том числе 660 случаев подтвердилось за последние сутки.

Из-за неблагоприятной эпидобстановки жители Подмосковья старше 65 лет и те, кто имеет хронические заболевания, должны соблюдать режим самоизоляции. В общественных местах и транспорте необходимо носить маску.

В Московской области каждый день проводят более 35 тысяч ПЦР-тестов на Covid-19. Деньги на данные анализы, а также необходимые лекарства и средства индивидуальной защиты предусмотрены в региональном бюджете.

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Текстовая трансляция

9 НОЯБРЯ

- Среднесуточная выявляемость случаев Covid‑19 в Подмосковье выросла на 19% за неделю. Ежедневно госпитализируют около 1 тысячи человек с коронавирусом.

- Жители Подмосковья узнают результаты теста на коронавирус по СМС. Сервис заработает 10 ноября.

- Воробьев объяснил необходимость блокировки соцкарт пожилых жителей.

Мы приняли ряд ограничений, связанных с ковидом. Отменили все массовые, культурные и увеселительные мероприятия. Но жизнь заставляет сделать следующий шаг, очень важный для сохранения жизни - заблокировать социальные карты жителям в возрасте 65+ и тем жителям, которые имеют хронические заболевания

- Более 700 врачей от Минобороны РФ работают в стационарах Подмосковья. В регионе идет системная работа по поиску медиков для работы в стационарах.

- Колледжи Подмосковья переведут на дистанционное обучение с 16 ноября. Всего в Московской области работают 49 коллежей.

- МФЦ и ЗАГСы Подмосковья заработали по предварительной записи. Это связано с высокой заболеваемостью среди сотрудников организаций.

- Медучреждения Подмосковья продолжают оказывать плановую помощь пациентам. Работа ведется на максимуме возможностей.

- В Подмосковье могут заблокировать соцкарты жителям старше 65 лет. Решение о дополнительных ограничениях для людей старшего поколения будет принято в среду.

- За сутки в России зарегистрировали 21 798 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 660 больных. В Москве - 6 897.

- Эксперты перечислили ошибки при тестировании на коронавирус. Важна стерильность как зондов, которыми берется мазок, так и пробирок.

- Дефицит витамина D является одной из причин тяжелой формы коронавируса, так как он играет большую роль для иммунитета человека.

- Проценко: В больнице в Коммунарке лечатся 1 тыс коронавирусных больных.

Сегодня впервые после открытия резервного госпиталя четырехзначная цифра состоящих больных. На лечении 1 тысяча пациентов.

- В столице за последние сутки скончались 72 пациента с коронавирусной инфекцией, за все время пандемии умерли 7 361 человек.

«При введении в информационную систему информации о заборе мазка, если корректно введен номер телефона, то данному пациенту при появлении результатов в системе будет автоматически оправляться СМС о том, что результат положительный или отрицательный», - сказала Стригункова в ходе совещания.