РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 ноя. Сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги в Люберцах на 6 ноября составил свыше 5%, сообщила в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа начальник управления «Люберцы» МособлЕИРЦ Елена Мотыль.
«Процент сбора за услуги ЖКХ в городском округе Люберцы на 6 ноября составил 5%. В период со 2 по 6 ноября поступило 16 обращений», - сказала Мотыль.
По ее словам, семь обращений по задолженностям за капремонт, девять обращений по показаниям индивидуальных приборов учета, два обращения по задолженности по электроснабжению. По каждому обращению заявителям все объяснили.
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