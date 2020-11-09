РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 ноя. Сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги в Люберцах на 6 ноября составил свыше 5%, сообщила в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа начальник управления «Люберцы» МособлЕИРЦ Елена Мотыль.

«Процент сбора за услуги ЖКХ в городском округе Люберцы на 6 ноября составил 5%. В период со 2 по 6 ноября поступило 16 обращений», - сказала Мотыль.

По ее словам, семь обращений по задолженностям за капремонт, девять обращений по показаниям индивидуальных приборов учета, два обращения по задолженности по электроснабжению. По каждому обращению заявителям все объяснили.