РИАМО - 9 ноя. В ноябре в Московской области количество вызовов скорой помощи увеличилось почти в два раза по сравнению с августом, для обслуживания всех вызовов было увеличено количество бригад медиков, сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

«Количество вызовов скорой помощи увеличилось в ноябре, по сравнению с августом, в 1,7 раза. Количество вызовов, передаваемых со скорой помощи на неотложную помощь в поликлиниках, увеличилось почти в три раза», - сказала Стригункова.

Она добавила, что для обеспечения обслуживания всех вызовов количество бригад скорой медицинской помощи на линии было увеличено на 100 единиц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, медицинские учреждения Подмосковья продолжают оказывать плановую помощь пациентам. Губернатор высказал надежду, что в скором времени ситуация с коронавирусом стабилизируется.