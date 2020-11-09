РИАМО – 9 ноя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что отставка некоторых министров связана с ротацией, а не с неисполнением ими поручений главы государства, сообщает Газета.ru.

Ранее Владимир Путин освободил от должностей главу Минтранса Евгения Дитриха, руководителя Минприроды ​Дмитрия Кобылкина, главу Минстроя Владимира Якушева. ​

«Это просто ротация», — сказал Песков, отвечая на вопрос, cвязана ли отставка министров с неисполнением поручений президента.

Также глава государства в понедельник увеличил число вице-премьеров до десяти.