РИАМО - 9 ноя. Новый заказник, который создали в Волоколамском городском округе, включает в себя земли Волоколамского и Судниковского лесничеств, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«При обследовании территории на стадии проектирования заказника специалисты зафиксировали большое видовое разнообразие флоры и фауны. Здесь обитает 64 вида позвоночных животных, в том числе охраняемые на территории области черный коршун, серый журавль, трехпалый дятел и кедровка. Биологи выявили здесь столько ценных экосистем, что изначально планировавшуюся площадь заказника пришлось увеличить в три раза», – сказала заместитель министра экологии и природопользования Московской области Ирина Стальнова.

Государственный природный заказник регионального значения получил название «Чередовский». Он располагается на междуречье рек Педни, Оселье (правый приток Озерны) и Каменки (бассейн реки Рузы), а его территория преисполнена холмами протяженностью от 400 метров до километра, являющимися его отличительной особенностью. Также на территории присутствует большое количество переходных и верхних болот.

Особо охраняемые природные территории - это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где находятся природные комплексы и объекты, которые представляют собой особое природоохранное, научное, культурное, оздоровительное, эстетическое и рекреационное значение. Режим особой охраны запрещает любые виды деятельности, которые могут нарушить гидрологический режим.