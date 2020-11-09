РИАМО - 9 ноя. Блокировка соцкарт пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями в Подмосковье является необходимой мерой для борьбы с пандемией коронавируса, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы приняли ряд ограничений, связанных с ковидом. Отменили все массовые, культурные и увеселительные мероприятия. Но жизнь заставляет сделать следующий шаг, очень важный для сохранения жизни - заблокировать социальные карты жителям в возрасте 65+ и тем жителям, которые имеют хронические заболевания», - сказал Воробьев.

Он отметил, что важно разъяснить жителям, что это необходимая мера.

«Хочу отметить на прошлой неделе работу социальной службы. Большое количество звонков делается тем, кто защищен меньше всего. Прошу эту работу и дальше продолжать. Вся необходимая помощь оказывается волонтерами. Ее много быть не может», - заключил губернатор.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

9 НОЯБРЯ

- Среднесуточная выявляемость случаев Covid‑19 в Подмосковье выросла на 19% за неделю. Ежедневно госпитализируют около 1 тысячи человек с коронавирусом.

- Жители Подмосковья узнают результаты теста на коронавирус по СМС. Сервис заработает 10 ноября.

- Воробьев объяснил необходимость блокировки соцкарт пожилых жителей.

Мы приняли ряд ограничений, связанных с ковидом. Отменили все массовые, культурные и увеселительные мероприятия. Но жизнь заставляет сделать следующий шаг, очень важный для сохранения жизни - заблокировать социальные карты жителям в возрасте 65+ и тем жителям, которые имеют хронические заболевания

- Более 700 врачей от Минобороны РФ работают в стационарах Подмосковья. В регионе идет системная работа по поиску медиков для работы в стационарах.

- Колледжи Подмосковья переведут на дистанционное обучение с 16 ноября. Всего в Московской области работают 49 коллежей.

- МФЦ и ЗАГСы Подмосковья заработали по предварительной записи. Это связано с высокой заболеваемостью среди сотрудников организаций.

- Медучреждения Подмосковья продолжают оказывать плановую помощь пациентам. Работа ведется на максимуме возможностей.

- В Подмосковье могут заблокировать соцкарты жителям старше 65 лет. Решение о дополнительных ограничениях для людей старшего поколения будет принято в среду.

- За сутки в России зарегистрировали 21 798 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 660 больных. В Москве - 6 897.

- Эксперты перечислили ошибки при тестировании на коронавирус. Важна стерильность как зондов, которыми берется мазок, так и пробирок.

- Дефицит витамина D является одной из причин тяжелой формы коронавируса, так как он играет большую роль для иммунитета человека.

- Проценко: В больнице в Коммунарке лечатся 1 тыс коронавирусных больных.

Сегодня впервые после открытия резервного госпиталя четырехзначная цифра состоящих больных. На лечении 1 тысяча пациентов.

- В столице за последние сутки скончались 72 пациента с коронавирусной инфекцией, за все время пандемии умерли 7 361 человек.