РИАМО - 9 ноя. Подмосковье должно заранее приготовиться к зимнему сезону, особое внимание нужно уделить наличию снегоуборочной техники, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы должны готовиться к зиме. <...> Должны быть уже сегодня уверены, что мы готовы к зиме. И жизнь во дворе, и на дорогах будет комфортной», - сказал Воробьев.

Он отметил, что особое внимание нужно уделить наличию снегоуборочной техники.

Ранее в 61 городском округе Подмосковья завершили подготовку к периоду зимнего содержания территорий. Зимняя уборка включает в себя подметание снега, обработку территорий противогололедными материалами, зачистку ледяных накатов и вывоз снега.

Министерство благоустройства региона проводит проверки подготовки предприятий к зимнему сезону. Особое внимание уделяется наличию пескосоляной смеси и противогололедных материалов.