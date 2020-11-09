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Здоровье

Коронавирусный этикет: как безопасно здороваться и просить окружающих надеть маску

Специалист по этикету Светлана Кувшинникова рассказала РИАМО, как вести себя в общественных местах и разрешать спорные ситуации во время пандемии.
© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Этикет в общественных местах

© РИА Новости,   Евгений Одиноков

Число заражений коронавирусом в московском регионе продолжает увеличиваться. При этом далеко не все согласны носить маски или соблюдать социальную дистанцию. Специалист по этикету рассказала РИАМО, как уговорить окружающих использовать средства защиты.

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«Есть известная поговорка: хочешь изменить мир – начни с себя. Прежде чем требовать от других соблюдения мер безопасности, убедитесь, что вы сами подаете людям позитивный пример, и ваша просьба обоснована», – отмечает эксперт.

По ее словам, помимо использования средств защиты и соблюдения дистанции есть несколько важных аспектов, которые стоит учитывать при общении с окружающими, в том числе с теми, кто уверен, что не болеет коронавирусом:

– Даже при наличии маски кашлять и чихать лучше в согнутый локоть. Таким жестом вы демонстрируете окружающим свое уважение.

– Если у вас начался приступ кашля в общественном месте, лучше отойти в уборную или найти место, где нет скопления народа, чтобы никого не смущать.

– Всегда извиняйтесь, если ваш кашель или чихание прервали чью-то речь и будьте снисходительны, если таким образом прервали вашу.

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Как вести себя на работе

© РИА Новости,   Максим Богодвид

По мнению эксперта, это этикет на рабочем месте – одна из важнейших тем, которой стоит коснуться в текущей ситуации, поскольку коллеги не являются для нас семьей или близкими друзьями, а оценка ими наших действий может повлиять на дельнейшую работу.

Если вы чувствуете симптомы коронавируса, лучше сразу предупредить свое руководство – никто не будет в восторге, если вы заразите коллег. Также, если вы чувствуете недомогание, напоминающее стандартное ОРВИ, лучше не испытывать судьбу и уйти на больничный.

Если вы работаете в офисе, то невзначай продемонстрируйте свою аккуратность и ответственность. Часто мойте руки, носите еду в персональном контейнере и т.д. Главное действовать без фанатизма.

Не забывайте делиться масками и антисептиками. Если ваш коллега застенчив, то предложите ему средства защиты сами.

Кроме того не стоит проводить все рабочие перерывы, обсуждая пандемию. Это, безусловно, важная тема, о которой все должны быть проинформированы. Упомянуть о ней можно, но регулярно и долго обсуждать новости, нагнетая обстановку на рабочем месте, где и так хватает стресса – не самая лучшая идея.

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Как попросить использовать средства защиты

© РИАМО,   Александр Манзюк

Всемирная организации здравоохранения давно сформулировала правила поведения во время пандемии. Соблюдать социальную дистанцию и носить маску – одни из них, поэтому человек имеет полное право попросить об этом окружающих.

«Не важно, где вы находитесь – в маршрутке, супермаркете или аптеке – главное помнить, что молчать в таких ситуациях – опасно для жизни. Не стоит искать оправдания чужой безответственности, вы не должны становиться ее жертвой», – считает Светлана.

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Эксперт приводит несколько советов, которые помогут договориться с нарушителями:

– Сначала следует убедиться, что вы и сами не забыли надеть маску: вряд ли окружающие прислушаются к тому, кто сам не соблюдает общественные правила.

– Не стоит грубить, требовать «не приближаться» или надеть защиту в приказном порядке. Ошибкой будет и начинать разговор с претензии. Лучше использовать вежливую просьбу и объяснить причину, почему для вас это принципиально. Например, упомянув вскользь, что у вас пожилые родители или дети.

– Лучше акцентировать внимание не на частной претензии к другому человеку, а на чувстве общей ответственности. Начать можно со слов: «Для нашей с вами безопасности…».

– Когда средствами защиты и социальным дистанцированием пренебрегают работники какого-либо заведения или организации, стоит напомнить себе, что вы находитесь в позициях «сотрудник-клиент». Значит, имеете полное право, пускай вежливо, но потребовать соответствующего обслуживания, а сотрудник обязан ваше желание исполнить.

– Если вам отвечают хамством, то не уподобляйтесь агрессору и не доводите ситуацию до скандала. Если вашу просьбу выполняют – не забудьте вежливо поблагодарить.

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Как избежать объятий и рукопожатий

  pixabay.com

«Приветствие, безусловно, – важнейшая часть любого общения, будь то деловые, приятельские или романтические отношения. Иногда физический контакт просто необходим, чтобы поддерживать важные связи. Однако в пандемию – это лишний риск, которого стоит избегать», – считает Светлана.

В таких случаях специалист рекомендует заменять тактильные жесты  и честно высказывать свои опасения. Лучше всего начать общение с вежливой улыбки, сразу продемонстрировав человеку, что вы радушно расположены к нему и рады встрече, тогда объяснение, почему вы не можете пожать знакомому руку, меньше его заденет.

Также не стоит увиливать и придумывать другую причину отказа. Это создаст нервное напряжение и неловкость, в то время как честный ответ в условиях высокой заражаемости,  скорее всего, будет спокойно воспринят собеседником.

Жесты, направленные на себя – тоже хороший вариант. Например, во время объяснений можно прижать руку ко лбу или груди, подчеркнув свою искренность. Это поможет расположить к себе человека. Старайтесь как можно больше выразить бесконтактными жестами и взглядом.

Не стоит забывать и про чувство юмора. Шутка поможет справиться с данной ситуацией. Если вы общаетесь с человеком, с которым состоите в крепких и теплых отношениях, то он вряд ли предъявит претензии, но и в этом случает можно развеселить собеседника шуточным жестом. Например, послать девушке воздушный поцелуй.

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Как отказаться от собеседования или мероприятия

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

«Перед тем как отменить встречу или же, наоборот, на нее согласиться, стоит спросить у себя, оправдан ли риск как для вас, так и для окружающих», – считает эксперт.

Если вас зовут на рабочую встречу или собеседование, можно попросить провести их в режиме онлайн, объяснив свою тревогу. В случае, когда это невозможно, стоит вежливо спросить работодателя об условиях, в которых пройдет встреча. В частности, будут ли соблюдаться меры, рекомендуемые ВОЗ.

В случае если вы приглашены на оплаченное мероприятие, нужно честно и корректно объяснить причины, по которым вы вынуждены отказаться от участия. Лучше написать поздравление и прислать в качестве извинения презент.

Если вы планируете дружескую, семейную или романтическую встречу, но не хотите выбираться в ресторан или другое людное место, то можно перенести ее домой и сгладить ситуацию, приготовив для гостей вкусный ужин. Так вы проявите внимание и заботу.

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