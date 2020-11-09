Коронавирусный этикет: как безопасно здороваться и просить окружающих надеть маску

Число заражений коронавирусом в московском регионе продолжает увеличиваться. При этом далеко не все согласны носить маски или соблюдать социальную дистанцию. Специалист по этикету рассказала РИАМО, как уговорить окружающих использовать средства защиты.

«Есть известная поговорка: хочешь изменить мир – начни с себя. Прежде чем требовать от других соблюдения мер безопасности, убедитесь, что вы сами подаете людям позитивный пример, и ваша просьба обоснована», – отмечает эксперт.

По ее словам, помимо использования средств защиты и соблюдения дистанции есть несколько важных аспектов, которые стоит учитывать при общении с окружающими, в том числе с теми, кто уверен, что не болеет коронавирусом:

– Даже при наличии маски кашлять и чихать лучше в согнутый локоть. Таким жестом вы демонстрируете окружающим свое уважение.

– Если у вас начался приступ кашля в общественном месте, лучше отойти в уборную или найти место, где нет скопления народа, чтобы никого не смущать.

– Всегда извиняйтесь, если ваш кашель или чихание прервали чью-то речь и будьте снисходительны, если таким образом прервали вашу.

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