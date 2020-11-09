Коронавирусный этикет: как безопасно здороваться и просить окружающих надеть маску

Этикет в общественных местах
Число заражений коронавирусом в московском регионе продолжает увеличиваться. При этом далеко не все согласны носить маски или соблюдать социальную дистанцию. Специалист по этикету рассказала РИАМО, как уговорить окружающих использовать средства защиты.
«Есть известная поговорка: хочешь изменить мир – начни с себя. Прежде чем требовать от других соблюдения мер безопасности, убедитесь, что вы сами подаете людям позитивный пример, и ваша просьба обоснована», – отмечает эксперт.
По ее словам, помимо использования средств защиты и соблюдения дистанции есть несколько важных аспектов, которые стоит учитывать при общении с окружающими, в том числе с теми, кто уверен, что не болеет коронавирусом:
– Даже при наличии маски кашлять и чихать лучше в согнутый локоть. Таким жестом вы демонстрируете окружающим свое уважение.
– Если у вас начался приступ кашля в общественном месте, лучше отойти в уборную или найти место, где нет скопления народа, чтобы никого не смущать.
– Всегда извиняйтесь, если ваш кашель или чихание прервали чью-то речь и будьте снисходительны, если таким образом прервали вашу.
Как вести себя на работе
По мнению эксперта, это этикет на рабочем месте – одна из важнейших тем, которой стоит коснуться в текущей ситуации, поскольку коллеги не являются для нас семьей или близкими друзьями, а оценка ими наших действий может повлиять на дельнейшую работу.
Если вы чувствуете симптомы коронавируса, лучше сразу предупредить свое руководство – никто не будет в восторге, если вы заразите коллег. Также, если вы чувствуете недомогание, напоминающее стандартное ОРВИ, лучше не испытывать судьбу и уйти на больничный.
Если вы работаете в офисе, то невзначай продемонстрируйте свою аккуратность и ответственность. Часто мойте руки, носите еду в персональном контейнере и т.д. Главное действовать без фанатизма.
Не забывайте делиться масками и антисептиками. Если ваш коллега застенчив, то предложите ему средства защиты сами.
Кроме того не стоит проводить все рабочие перерывы, обсуждая пандемию. Это, безусловно, важная тема, о которой все должны быть проинформированы. Упомянуть о ней можно, но регулярно и долго обсуждать новости, нагнетая обстановку на рабочем месте, где и так хватает стресса – не самая лучшая идея.
Маски, перчатки и антисептики: как выбрать лучшие для защиты от коронавируса>>
Как попросить использовать средства защиты
Всемирная организации здравоохранения давно сформулировала правила поведения во время пандемии. Соблюдать социальную дистанцию и носить маску – одни из них, поэтому человек имеет полное право попросить об этом окружающих.
«Не важно, где вы находитесь – в маршрутке, супермаркете или аптеке – главное помнить, что молчать в таких ситуациях – опасно для жизни. Не стоит искать оправдания чужой безответственности, вы не должны становиться ее жертвой», – считает Светлана.
Эксперт приводит несколько советов, которые помогут договориться с нарушителями:
– Сначала следует убедиться, что вы и сами не забыли надеть маску: вряд ли окружающие прислушаются к тому, кто сам не соблюдает общественные правила.
– Не стоит грубить, требовать «не приближаться» или надеть защиту в приказном порядке. Ошибкой будет и начинать разговор с претензии. Лучше использовать вежливую просьбу и объяснить причину, почему для вас это принципиально. Например, упомянув вскользь, что у вас пожилые родители или дети.
– Лучше акцентировать внимание не на частной претензии к другому человеку, а на чувстве общей ответственности. Начать можно со слов: «Для нашей с вами безопасности…».
– Когда средствами защиты и социальным дистанцированием пренебрегают работники какого-либо заведения или организации, стоит напомнить себе, что вы находитесь в позициях «сотрудник-клиент». Значит, имеете полное право, пускай вежливо, но потребовать соответствующего обслуживания, а сотрудник обязан ваше желание исполнить.
– Если вам отвечают хамством, то не уподобляйтесь агрессору и не доводите ситуацию до скандала. Если вашу просьбу выполняют – не забудьте вежливо поблагодарить.
«Знакомая похоронила почти всю семью»: коронаскептики о том, как поверили в вирус>>
Как избежать объятий и рукопожатий
«Приветствие, безусловно, – важнейшая часть любого общения, будь то деловые, приятельские или романтические отношения. Иногда физический контакт просто необходим, чтобы поддерживать важные связи. Однако в пандемию – это лишний риск, которого стоит избегать», – считает Светлана.
В таких случаях специалист рекомендует заменять тактильные жесты и честно высказывать свои опасения. Лучше всего начать общение с вежливой улыбки, сразу продемонстрировав человеку, что вы радушно расположены к нему и рады встрече, тогда объяснение, почему вы не можете пожать знакомому руку, меньше его заденет.
Также не стоит увиливать и придумывать другую причину отказа. Это создаст нервное напряжение и неловкость, в то время как честный ответ в условиях высокой заражаемости, скорее всего, будет спокойно воспринят собеседником.
Жесты, направленные на себя – тоже хороший вариант. Например, во время объяснений можно прижать руку ко лбу или груди, подчеркнув свою искренность. Это поможет расположить к себе человека. Старайтесь как можно больше выразить бесконтактными жестами и взглядом.
Не стоит забывать и про чувство юмора. Шутка поможет справиться с данной ситуацией. Если вы общаетесь с человеком, с которым состоите в крепких и теплых отношениях, то он вряд ли предъявит претензии, но и в этом случает можно развеселить собеседника шуточным жестом. Например, послать девушке воздушный поцелуй.
Как отказаться от собеседования или мероприятия
«Перед тем как отменить встречу или же, наоборот, на нее согласиться, стоит спросить у себя, оправдан ли риск как для вас, так и для окружающих», – считает эксперт.
Если вас зовут на рабочую встречу или собеседование, можно попросить провести их в режиме онлайн, объяснив свою тревогу. В случае, когда это невозможно, стоит вежливо спросить работодателя об условиях, в которых пройдет встреча. В частности, будут ли соблюдаться меры, рекомендуемые ВОЗ.
В случае если вы приглашены на оплаченное мероприятие, нужно честно и корректно объяснить причины, по которым вы вынуждены отказаться от участия. Лучше написать поздравление и прислать в качестве извинения презент.
Если вы планируете дружескую, семейную или романтическую встречу, но не хотите выбираться в ресторан или другое людное место, то можно перенести ее домой и сгладить ситуацию, приготовив для гостей вкусный ужин. Так вы проявите внимание и заботу.
Что делать, если пришло СМС о контакте с больным коронавирусом>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии