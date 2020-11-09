РИАМО - 9 ноя. Программа президента РФ по благоустройству продолжается в малых исторических городах Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что среди них парки, скверы, зоны отдыха, набережные.

«Мы понимаем, насколько это важно. В малых исторических городах продолжается программа президента по благоустройству. Прошу максимально быть вовлеченными», - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что в текущем году в регионе благоустроили 90 общественных пространств.

«У нас завершился сезон благоустройства. Мы сегодня открыли одно из 90 общественных пространств в Красногорске - набережную», - резюмировал Воробьев.