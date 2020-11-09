РИАМО - 9 ноя. В связи с трехдневным проведением путевых работ на Савеловском направлении Московской железной дороги скорректируют расписание дальних поездов и запустят компенсационные автобусы, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

Работы будут проводиться 12, 17 и 19 ноября с 08:00 до 14:00. Между станциями Вербилки и Савелово временно перестанут курсировать поезда. Изменения затронут и расписание утренних пригородных поездов, которые курсируют от и до этих станций. После перерыва первый поезд со станции Савелово сможет отправиться в 15:28, а поезд с Савеловского вокзала начнет свое движение ровно в 15:30.

«Для удобства пассажиров будут запущены компенсационные автобусы», – говорится в сообщении.

В 9:40 12 ноября по направлению от станции Вербилки до станции Савелово поедут автобусы с промежуточными остановками «Вотря», «Власово», «Растовцы», «Талдом» и «Титово-1», аналогичным маршрутом отправятся автобусы в 10:45.

В 9:40 и в 10:20 17 и 19 ноября по направлению от станции Вербилки до станции Савелово поедут автобусы с промежуточными остановками «Вотря», «Власово», «Растовцы», «Талдом» и «Титово-1».

В 11:10 и в 13:30 12, 17 и 19 ноября по направлению от станции Савелово до станции Вербилки поедут автобусы с промежуточными остановками «Титово-1», «Талдом», «Растовцы», «Власово» и «Вотря».

Для того, чтобы воспользоваться услугами компенсационного автобуса, необходимо предъявить действительные билеты или абонементы ЦППК.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте компании, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК», доступном для пользователей iPhone и Android.

Перевозчик обращает внимание пассажиров на обязательное ношение масок и перчаток, которые можно приобрести в кассах на станциях и у кассиров-контролеров. Средства индивидуальной защиты позволяют снизить риск заражения Covid-19 в общественных местах.