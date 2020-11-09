РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 ноя. В поликлинике микрорайона Кузнечики Подольска открыли три отдельных входа для пациентов с подозрением на Covid-19, сообщается в группе «ГБУЗ МО «Подольская районная больница» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые пациенты, с понедельника, 9 ноября, кабинет инфекционных заболеваний (КИЗ) переводится на первый этаж лаборатории новой поликлиники, расположенной в микрорайоне Кузнечики. Таким образом, с понедельника будут работать три отдельных входа для пациентов: вход №3 - для сдачи мазков; вход №4 - для сдачи крови на коронавирус; вход №5 - кабинет инфекционных заболеваний (прием)», - говорится в сообщении.

В медучреждении будет три отдельных входа. Лаборатория (забор крови из пальца, сбор анализов мочи и кала) переводится в бывший КИЗ (кабинет инфекционных заболеваний).