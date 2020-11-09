РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 ноя. Пожарные подмосковных Люберец за минувшую неделю выезжали по сигналу тревоги 35 раз, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

«На прошедшей неделе подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона 35 раз выезжало по сигналу тревоги. Участвовали в ликвидации трех пожаров, два из которых произошли в Люберцах», - сказал Иванов.

По его словам, один пожар произошел в частном доме поселка Томилино, пострадавших нет. Второй пожар произошел на спецтехнике, пострадавших нет.

«В субботу (7 ноября - ред.) произошло происшествие, связанное с крушением легкомоторного судна. Вчера вечером были закончены все мероприятия на месте, обломки были извлечены и отправлены на экспертизу для выяснения причин катастрофы», - завершил он.