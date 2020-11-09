РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 ноя. Депутаты подмосковного Подольска вместе с волонтерами центра помощи горожанам на самоизоляции доставили продукты жителям округа на дом, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи Г. о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Волонтерский центр помощи гражданам, находящимся в самоизоляции в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, продолжает функционировать в штатном режиме. В эти выходные дни, 7 и 8 ноября, к оказанию адресной помощи присоединились депутаты совета депутатов округа Алексей Батин и Денис Бесогонов. Депутаты совместно с волонтерами центра оказали адресную помощь жителям города, закупив и доставив на дом продукты питания», - говорится в сообщении.

Также волонтеры из учреждений сферы молодежной политики продолжают осуществлять ежедневный контроль в аэропорту Домодедово по соблюдению пассажирами масочного режима в зонах прилета внутренних и международных линиях.

Горожане могут обратиться в волонтерский центр по телефону 8(496) 754-00-79 или по горячей линии 8 (800) 200-34-11.