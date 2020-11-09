РИАМО - 9 ноя. В столичном центре «Моя карьера» 18 ноября проведут онлайн-ярмарку вакансий «Антикризисные вакансии - 2», это будет последняя в 2020 году дистанционная встреча работодателей и соискателей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы делаем все, чтобы людям было комфортно искать работу. Горожане сохраняют свое здоровье, не тратят лишнее время и рассматривают сразу несколько предложений от разных организаций. Это будет пятая ярмарка вакансий в центре «Моя карьера» в этом году», - сказала директор центра занятости «Моя карьера» Ирина Швец.

По ее словам, центр приглашает к сотрудничеству тех предпринимателей, которые даже в условиях пандемии предлагают горожанам актуальные вакансии и продолжают набор специалистов.

В ярмарке вакансий планируют принять участие школа иностранных языков, производитель биошоколада, интернет-сервис по подбору персонала и многие другие.

Для участия в мероприятии нужно обязательно зарегистрироваться.

В рамках ярмарки вакансий работодатели расскажут о компании и преимуществах работы с ними, ответят на вопросы соискателей. А те, кто ищет работу, смогут выбрать заинтересовавшие их вакансии и с помощью специалистов центра «Моя карьера» подготовить резюме.

В рамках «Антикризисных вакансий - 2» горожанам предложат должности продавца, кассира, менеджера по продажам сервисов онлайн-бухгалтерии, преподавателя иностранного языка, специалиста отдела кадров, отдела логистики или отдела питания.