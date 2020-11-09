РИАМО - 9 ноя. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение УФАС по Московской области об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило заявление ООО «Выбор-МСК» с жалобой на действия АО «Мосэнергосбыт» в части составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии.

«При рассмотрении поступившего заявления управлением установлено отсутствие в действиях АО «Мосэнергосбыт» признаков нарушения антимонопольного законодательства», - говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, ООО «Выбор-МСК» обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность решения Московского областного УФАС России.