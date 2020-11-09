РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 ноя. Депутат городского совета Александр Денежкин передал продуктовый набор и средства индивидуальной защиты ветерану Великой Отечественной войны из Балашихи Ивану Рыженкову, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Рыженков прошел всю войну, многократно оказывался на передовой, попадал под обстрелы, был участником боев под Витебском, Кенигсбергом (Калининградом) и воевал на территории Восточной Пруссии (ныне Польша, Литва и Калининградская область). Около двух месяцев назад ветеран похоронил супругу, а сейчас соблюдает предписанный режим самоизоляции. Несмотря на почтенный возраст и ухудшение здоровья, он по-прежнему сохраняет уверенный военный голос и старается быть в курсе всех событий.

«Депутат Балашихи Александр Денежкин побывал в гостях у участника Великой Отечественной войны полковника Ивана Рыженкова. Он побеседовал с Иваном Минаевичем на актуальные темы, передал ему запас средств индивидуальной защиты и продуктовый набор. Также оставил ему номер телефона для оперативной связи по различным вопросам», - говорится в сообщении.