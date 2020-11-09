РИАМО – 9 ноя. Председатель правительства России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры на должности зампреда правительства РФ и ряда федеральных министров, сообщает в понедельник РИА Новости.

«Все они имеют большой опыт эффективного решения задач в различных отраслях. Хорошо зарекомендовали себя на предыдущих местах работы. Рассчитываю, что после рассмотрения депутаты поддержат эти кандидатуры», — сказал Мишустин.

Так, глава российского кабмина предложил назначить зампредом правительства РФ министра энергетики России Александра Новака, министром природных ресурсов и экологии – главу Минвостокразвития Александра Козлова, министром транспорта страны – гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева, министром энергетики России – главу «РусГидро» Николая Шульгинова, министром строительства и ЖКХ РФ – первого замглавы Минстроя России Ирека Файзуллина.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указы об освобождении Евгения Дитриха с поста министра транспорта РФ, Дмитрия Кобылкина - с поста министра природных ресурсов и экологии РФ, Владимира Якушева – с поста министра строительства и ЖКХ России. При этом Якушев был назначен полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе.

Кроме того, Путин подписал указ об увеличении числа вице-премьеров до десяти. ​