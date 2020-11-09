РИАМО - 9 ноя. В городском округе Кашира отремонтировали девять региональных дорог протяженностью свыше 33 километров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Кашире в рамках национального проекта отремонтировали девять региональных дорог, две из них были включены в программу ремонта по результатам голосования жителей округа на портале «Добродел» — это дороги Кашира — Серебряные Пруды — Узловая — Масловская фабрика и Зубово — Рождествено — Ледово», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В окружном центре отремонтирована улица Стрелецкая, а в микрорайоне Ожерелье проведены работы на улице Донбасская (от улицы Гвардейская и до кругового движения). Асфальтобетонное покрытие также было заменено на автодороге Кашира — Серебряные Пруды — Узловая — от поворота на деревню Журавна до границы с городским округом Зарайск, на участке от деревни Топканово до населенного пункта Маслово дороги Кашира — Серебряные Пруды — Узловая — Масловская фабрика, также ремонт проводился на участке от остановки «Поворот на Яковское» до 2,8 километра на дороге Зубово — Рождествено — Ледово.

Покрытие обновили на дорогах Кашира — Ненашево — Злобино — Наумовское (от деревни Ледовские Выселки до М-4 «Дон»), Аладьино — Воскресенки — Труфаново (от улицы Березовая в микрорайон Ожерелье до СНТ «Южные Бобры»), Острога — Растовцы (от деревни Острога до деревни Растовцы).

В рамках проекта была выполнена работа по укреплению обочин, замене покрытия, а также нанесению дорожной разметки. С начала года в Подмосковье в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было отремонтировано более 400 региональных дорог.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется до конца 2024 года. Его цель - сделать передвижение по российским дорогам комфортным и безопасным. Для этого проводят ремонт дорожного полотна, ликвидируют аварийно-опасные места, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением правил дорожного движения. По итогам проведенной работы смертность на дорогах должна снизиться втрое.

«В Кашире в рамках национального проекта отремонтировали девять региональных дорог, две из них были включены в программу ремонта по результатам голосования жителей округа на портале «Добродел» — это дороги Кашира — Серебряные Пруды — Узловая — Масловская фабрика и Зубово — Рождествено — Ледово», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.