РИАМО - 9 ноя. Указом президента РФ Владимир Якушев освобожден от должности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, сообщается на сайте Кремля.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в сообщении.

Якушев перешел на новую должность. Он стал полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе.

Якушев родился 14 июня 1968 года в городе Нефтекамске (Башкирия). Он занимал должность министра строительства и ЖКХ России с 18 мая 2018 года.

Якушев имеет государственные награды: орден Почета и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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