РИАМО - 9 ноя. В Москве за последние сутки госпитализировали 1104 пациента с коронавирусом, на ИВЛ в больницах города находятся 349 человек, сообщает столичный оперштаб.

За сутки Москве в подтверждено 6897 новых случаев заражения Covid-19.

«Среди нового числа заболевших 15% — дети, 42% — люди в возрасте от 18 до 45 лет. Еще 29,3% — жители от 46 до 65 лет, 10,1% — от 66 до 79 лет. Люди старше 80 лет составляют 3,6% среди новых заболевших», — говорится в сообщении.

Все ковид-пациенты и те, кто с ними контактировал, находятся под меднаблюдением.

Режим самоизоляции обязаны соблюдать горожане старше 65 лет и москвичи с хроническими заболеваниями.

Также горожане обязаны носить маски и перчатки в общественных местах и в транспорте, а еще соблюдать социальную дистанцию.

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Текстовая трансляция

9 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 21 798 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 660 больных. В Москве - 6 897.

- Эксперты перечислили ошибки при тестировании на коронавирус. Важна стерильность как зондов, которыми берется мазок, так и пробирок.

- Дефицит витамина D является одной из причин тяжелой формы коронавируса, так как он играет большую роль для иммунитета человека.

- Проценко: В больнице в Коммунарке лечатся 1 тыс коронавирусных больных.

Сегодня впервые после открытия резервного госпиталя четырехзначная цифра состоящих больных. На лечении 1 тысяча пациентов.

- В столице за последние сутки скончались 72 пациента с коронавирусной инфекцией, за все время пандемии умерли 7 361 человек.