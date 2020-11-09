РИАМО - 9 ноя. Прием заявок на торги по аренде двух павильонов на ВДНХ завершится 16 ноября, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«Оба здания, предлагаемые инвесторам, расположены в зоне Парка будущего, который создается сейчас на ВДНХ. Одно из главных преимуществ объектов ­– высокий трафик, обеспеченный близостью к Центральной аллее и популярным музейно-выставочным площадкам. Здания отреставрированы в рамках программы по возрождению ВДНХ, оборудованы необходимыми коммуникациями и готовы для использования в коммерческих целях», – сказал руководитель департамента Иван Щербаков.

Он добавил, что срок аренды по каждому из зданий составляет 1 год и 11 месяцев, а участниками торгов могут стать и юридические, и физические лица, включая ИП.



Павильон №513, построенный в 1954 году, представляет собой здание магазина Армянской ССР. Именно сюда приезжали за дефицитными продуктами и напитками, а позднее здесь располагался «Гастроном №3». Площадь строения составляет 235,7 квадратного метра. Здание выставлено на торги с начальной ценой 4,04 миллиона рублей в год.

Начальная стоимость аренды павильона №515 составляет 4,95 миллиона рублей, а площадь арендуемого строения достигает отметки в 298,5 квадратных метров. С 1973 года в нем располагался магазин «Союзпечать», в котором посетителю был представлен широкий ассортимент печатных регулярных изданий и книг. К особенностям здания относится витражное остекление в два этажа и соответствие модернистским традициям.

На территории Парка будущего, который разместится в непосредственной близости от павильонов, будут работать гравитационные горки, канатная дорога, городской театр, сад крылатых качелей и развивающие детские площадки.

Павильоны располагаются по адресу: Проспект мира, дом 119, строение 513, 515. Для того, чтобы стать участником торгов, которые пройдут 20 ноября на единой электронной торговой площадке «Росэлторг», необходимо подать заявку на участие в мероприятии до 16 ноября.