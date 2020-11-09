РИАМО - 9 ноя. На юго-западе столицы по программе реновации жилфонда возвели десять домов, в которые постепенно начинают заселяться люди, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«В минувшие выходные началось переселение жителей дома № 17 корпус 1 на улице Гарибальди. 60 семьям предложены варианты квартир в новостройке на Профсоюзной улице, дом 32. В Юго-Западном административном округе десять домов находятся в стадии заселения по программе реновации», – сказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он добавил, что переселение ведется из 23 домов, при этом 12 из них демонтированы, а общее число расселенных равно отметке в 15 домов.

Всего в рамки программы, проходящей в ЮЗАО, включено 520 домов, включая 119, которые находятся в районе Черемушки.

«Для обеспечения волнового переселения подобраны четыре стартовые площадки: улица Профсоюзная, дом 32, улица Гарибальди, владение 17, улица Новочеремушкинская владение 56, корпус 3 и Севастопольский проспект, владение 28, корпус 9», – отметил Левкин.

Все квартиры, которые предоставляются жильцам по программе реновации, выполнены с улучшенной отделкой. С момента запуска программы в эксплуатацию уже введено 75 домов. Большинство из них переданы под заселение.

«В настоящее время строится и проектируется еще 259 домов на 4,3 миллиона квадратных метров. Всего в работе 464 «стартовые» площадки», – отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5,174 тысячи домов.