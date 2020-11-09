РИАМО - 9 ноя. В Подмосковье еженедельно наращивается объем проводимых ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию, в настоящее время их проводится более 35 тысяч в сутки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Каждую неделю мы наращиваем тесты, уже больше 35 тысяч в сутки тестов ПЦР. Вы знаете, что мы активно работаем про привлечению врачей, среднего медицинского персонала», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что к 15 ноября в Подмосковье будет развернуто порядка 19 тысяч коек для больных с Covid-19. Госпитализация в регионе продолжает оставаться высокой, по данной причине в Подмосковье были закуплены дополнительные машины скорой помощи.

«Мы закупили дополнительные машины скорой помощи. Еще плюс такое же количество неотложек работают. Неотложка – это, по сути, транспортное средство, которое позволяет и госпитализировать, и передвигаться врачам общей практики более мобильно. Сегодня у нас никто уже не ходит пешком или практически никто», - подчеркнул губернатор.

Он уточнил, что в Московской области стараются максимально выдавать транспортные средства медикам, чтобы они могли обслужить как можно больше пациентов.

По его словам, в рамках борьбы с распространением коронавируса в школах работают фильтры (измерение температуры всем, кто входит в учебное заведение), работают стандарты эпидбезопасности на предприятиях. В целом экономика продолжает функционировать.​

«Мы закупили дополнительные машины скорой помощи. Еще плюс такое же количество неотложек работают. Неотложка – это, по сути, транспортное средство, которое позволяет и госпитализировать, и передвигаться врачам общей практики более мобильно. Сегодня у нас никто уже не ходит пешком или практически никто», - подчеркнул губернатор.

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Текстовая трансляция

9 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 21 798 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 660 больных. В Москве - 6 897.

- Эксперты перечислили ошибки при тестировании на коронавирус. Важна стерильность как зондов, которыми берется мазок, так и пробирок.

- Дефицит витамина D является одной из причин тяжелой формы коронавируса, так как он играет большую роль для иммунитета человека.

- Проценко: В больнице в Коммунарке лечатся 1 тыс коронавирусных больных.

Сегодня впервые после открытия резервного госпиталя четырехзначная цифра состоящих больных. На лечении 1 тысяча пациентов.

- В столице за последние сутки скончались 72 пациента с коронавирусной инфекцией, за все время пандемии умерли 7 361 человек.