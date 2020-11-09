РИАМО – 9 ноя. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении числа вице-премьеров до десяти, сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее в России было девять вице-премьеров.

«Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства Российской Федерации, заместителя председателя правительства Российской Федерации – полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства Российской Федерации – руководителя аппарата правительства Российской Федерации», - говорится в документе.

Указ вступил в силу со дня подписания.​