РИАМО - 9 ноя. Из-за второй волны пандемии коронавируса в Подмосковье вводятся дополнительные ограничительные меры, в настоящее время обсуждается возможность блокировки социальных карт для жителей старше 65 лет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«С большой доли вероятности мы вынуждены будем заблокировать карты (социальные карты – ред.) для людей старшего поколения для того, чтобы все-таки оставить их дома», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».​

Он отметил, что решение о дополнительных ограничениях для людей старшего поколения будет принято в среду.

«Мы сейчас внимательно посмотрим, где и что можно сделать, но наша задача еще большую безопасность обеспечить для людей преклонного возраста», - добавил губернатор.

В Подмосковье действует режим самоизоляции для пожилых жителей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. При этом они могут выходить на прогулки и ходить в магазин.

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9 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 21 798 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 660 больных. В Москве - 6 897.

- Эксперты перечислили ошибки при тестировании на коронавирус. Важна стерильность как зондов, которыми берется мазок, так и пробирок.

- Дефицит витамина D является одной из причин тяжелой формы коронавируса, так как он играет большую роль для иммунитета человека.

- Проценко: В больнице в Коммунарке лечатся 1 тыс коронавирусных больных.

Сегодня впервые после открытия резервного госпиталя четырехзначная цифра состоящих больных. На лечении 1 тысяча пациентов.

- В столице за последние сутки скончались 72 пациента с коронавирусной инфекцией, за все время пандемии умерли 7 361 человек.