РИАМО - 9 ноя. В столице за минувшие сутки подтвердили 6897 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе зарегистрировали 475 166 случаев заболевания, сообщает оперштаб Москвы.

Всего в городе с начала пандемии умер 7361 заболевший Covid-19, вылечились 343 226 человек.

За сутки в РФ выявлено 21 798 случаев коронавируса, при этом у 26,8% новых пациентов не было клинических проявлений инфекции. За сутки умерли 256 заболевших, врачи вылечили 10 722 человека.

В России сначала пандемии зарегистрировано 1 796 132 случая Covid-19, скончались 30 793 пациента, выздоровел 1 335 141 человек.

В столице нужно обязательно соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных места и пассажирском транспорте.

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Текстовая трансляция

9 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 21 798 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 660 больных. В Москве - 6 897.

- Эксперты перечислили ошибки при тестировании на коронавирус. Важна стерильность как зондов, которыми берется мазок, так и пробирок.

- Дефицит витамина D является одной из причин тяжелой формы коронавируса, так как он играет большую роль для иммунитета человека.

- Проценко: В больнице в Коммунарке лечатся 1 тыс коронавирусных больных.

Сегодня впервые после открытия резервного госпиталя четырехзначная цифра состоящих больных. На лечении 1 тысяча пациентов.

- В столице за последние сутки скончались 72 пациента с коронавирусной инфекцией, за все время пандемии умерли 7 361 человек.