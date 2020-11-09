РИАМО - 9 ноя. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело в отношении Александра Мавриди и его сообщников, они подозреваются в незаконном лишении человека свободы и вымогательстве имущества в особо крупном размере, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«По данным следствия, не позднее ноября 2018 года Мавриди создал на территории Московской области организованную группу в целях незаконного удержания московского адвоката в целях завладения его дорогостоящей элитной недвижимостью», - говорится в сообщении.

Члены ОПГ заманили обманным путем адвоката в загородный дом в Одинцове, где удерживали мужчину против воли. К похищенному применяли физическую силу, также злоумышленники требовали переписать на участников ОПГ недвижимое имущество.

Адвоката удерживали с ноября 2018 по 2 ноября 2020 года. За это время он согласился подписать договоры купли-продажи на три квартиры в Москве. Общая кадастровая стоимость имущества составила свыше 55 миллионов рублей.

Про данное преступление стало известно при расследовании уголовного дела по факту убийства бизнесмена в Истре. Во время осмотра квартиры подозреваемого в данном преступлении специалисты нашли пенсионера, прикованного к кровати.

Найденный мужчина оказался в прошлом известный московский адвокат. В настоящее время по уголовному делу об убийстве бизнесмена продолжается розыск второго соучастника.

Уголовное дело о незаконном лишении человека свободы, совершенном группой лиц и вымогательстве соединено в одно производство с уголовным делом об убийстве. В ближайшее время Мавриди будет предъявлено обвинение по всем эпизодам, совершенных преступлений.

Адвоката нашли в рамках расследования дела об убийстве подмосковного бизнесмена Владимира Маругова, так называемого «колбасного короля». Преступление произошло в деревне Аносино под Истрой.