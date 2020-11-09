РИАМО - 9 ноя. Порядка 90 мероприятий по благоустройству новых территорий было проведено в Подмосковье в текущем году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Московская область — большая территория. Каждый город, каждый новый микрорайон <…> нуждается в комфортной среде и благоустройстве. Такую программу мы реализуем на протяжении последних пяти лет. В этом году порядка 90 подобных мероприятий — благоустройств парков, скверов, набережных — нам удалось сделать», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что на проведение этих работ повлияли жители.

«Они (жители – ред.) в постоянном контакте с нами. Что сделать, где сделать, где и что поставить. Вот мы сегодня здесь на набережной (Павшинская пойма – ред.), сдаем ее», — отметил губернатор.