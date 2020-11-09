РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 ноя. В подмосковных Люберцах в понедельник пройдет выставка статуэток «Кошачья рапсодия» в формате онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В понедельник, 9 ноября, культурный центр «Октябрьский» приглашает люберчан на онлайн-мероприятия. В 12:00 пройдет выставка фарфоровых статуэток «Кошачья рапсодия», - говорится в сообщении.

В 16:00 можно будет послушать цикл песен «Музыкальный букет осени».

Мероприятия пройдут по ссылке.