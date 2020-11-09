РИАМО - 9 ноя. В столице температура прошедшей ночью опускалась до минус 2 градусов, минувшая ночь стала самой холодной в мегаполисе с начала осени, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В ночь на 9 ноября минимальная температура воздуха на большей части Москвы стала отрицательной, на ВДНХ и в МГУ – минус 1,2 градуса, в Тушине – минус 1,7 градуса, в Измайлове – минус 2 градуса», - говорится в сообщении.

В Подмосковье самая низкая температура наблюдалась в городском округе Истра, она опустилась до минус 2,9 градуса.

Синоптики уточнили, что в начале этой недели погода в Московском регионе начнет приближаться к климатической норме. Днем температура будет в пределах плюс 2 - плюс 4 градуса. Ночью возможны заморозки до минус 1 градуса.