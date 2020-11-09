РИАМО – 9 ноя. Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд чемпионата России по отраженным пенальти, сообщает Газета.ru.

В матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» капитан армейцев справился с ударом полузащитника Романа Еременко с 11-метровой отметки.

«Теперь в активе голкипера 15 отраженных пенальти», - говорится в сообщении.

По данному показателю футболист обошел советского футболиста Романа Березовского.

Матч между ЦСКА и «Ростовом» состоялся в Москве. Он закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев. ​​